İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 27. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 27. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 27. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda dereceye girenler belli oldu. Kampanya kapsamında bir yılda 12 ton atık pil toplandı.

11.07.2024 10:59  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 27. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda dereceye girenler belli oldu. Kampanya kapsamında bir yılda 12 ton atık pil toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası'nda dereceye girenler belli oldu. Bu yıl 27.'si düzenlenen kampanyaya katılanlar; çocuklar, gençler, yetişkinler, anaokulları, okullar, muhtarlıklar, ilçe belediyeleri, ilkokullar, ortaokullar, liseler, muhtarlıklar, ilçe belediyeleri olmak üzere 9 kategoride değerlendirildi. Kampanya katılımcılarına "dijital katılım belgesi" verildi.

Bir yılda 12 ton pil toplandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri iş birliği ile hayata geçirilen kampanya kapsamında bir yılda 12 ton atık pil toplandı.

Çevre kirliliğini önlüyorlar

Atık pillerin gelişigüzel atılması nedeniyle cıva, kadmiyum, kurşun gibi ağır metallerin serbestçe dolaşması sonucu, doğal kaynakların hızla kirlenmesinin önüne geçmeyi amaçlayan kampanya kapsamında bugüne dek 507,2 ton atık pil toplandı. Toplanan atık piller, geri dönüşüm tesislerinde türlerine göre ayrılıp kırma işlemine girdikten sonra, içinde bulunan metal-çelik parçalar ayıklanarak, demir-çelik sektörüne gönderiliyor. Elde edilen kara kütle (black mass) ise diğer sektörlerde kullanılan fırınlarda bertaraf ediliyor. Geri dönüşümü uygun olmayan pil türleri de düzenli katı atık sahalarında kontrollü biçimde toplanarak TAP tarafından zararsız hale getiriliyor.

27. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda dereceye girenler:

Çocuklar (İlköğretim Seviyesi): 1.Ece Gölcük

Yetişkinler: 1.Rukiye Urgancı, 2.Mertcan Özsoy, 3.Mert Uluer

Anaokulları (Okul Öncesi): 1. Özel Palmiye Anaokulu, 2. Umurbey Anaokulu, 3.Nezahat Ertan Anaokulu

İlkokullar: 1. Ayaskent İrfan Kırdar İlkokulu, 2.Şehit Uğur Görkem Harmankaya İlkokulu, 3.100. yıl İlkokulu

Ortaokullar: 1.Metin Aşıkoğlu Ortaokulu, 2.Şehitler Ortaokulu, 3.Özel Oğuzhan Özkaya Ortaokulu

Liseler: 1.Mev Koleji Anadolu ve Fen Lisesi, 2.15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Lisesi ve Tire Kutsan Anadolu Lisesi, 3.Eşrefpaşa Anadolu Lisesi

Muhtarlıklar: 1. Esenlik Mahallesi Muhtarlığı, 2.Adnan Süvari Mahallesi Muhtarlığı, 3. Fahrettin Altay Mahallesi Muhtarlığı

İlçe Belediyeler: 1. Gaziemir Belediyesi, 2.Karşıyaka Belediyesi, 3.Konak Belediyesi

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 27. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:30:17. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 27. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement