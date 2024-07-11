İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 27. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda Dereceye Girenler Belli Oldu

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 27. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda dereceye girenler belli oldu. Kampanya kapsamında bir yılda 12 ton atık pil toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası'nda dereceye girenler belli oldu. Bu yıl 27.'si düzenlenen kampanyaya katılanlar; çocuklar, gençler, yetişkinler, anaokulları, okullar, muhtarlıklar, ilçe belediyeleri, ilkokullar, ortaokullar, liseler, muhtarlıklar, ilçe belediyeleri olmak üzere 9 kategoride değerlendirildi. Kampanya katılımcılarına "dijital katılım belgesi" verildi.

Bir yılda 12 ton pil toplandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri iş birliği ile hayata geçirilen kampanya kapsamında bir yılda 12 ton atık pil toplandı.

Çevre kirliliğini önlüyorlar

Atık pillerin gelişigüzel atılması nedeniyle cıva, kadmiyum, kurşun gibi ağır metallerin serbestçe dolaşması sonucu, doğal kaynakların hızla kirlenmesinin önüne geçmeyi amaçlayan kampanya kapsamında bugüne dek 507,2 ton atık pil toplandı. Toplanan atık piller, geri dönüşüm tesislerinde türlerine göre ayrılıp kırma işlemine girdikten sonra, içinde bulunan metal-çelik parçalar ayıklanarak, demir-çelik sektörüne gönderiliyor. Elde edilen kara kütle (black mass) ise diğer sektörlerde kullanılan fırınlarda bertaraf ediliyor. Geri dönüşümü uygun olmayan pil türleri de düzenli katı atık sahalarında kontrollü biçimde toplanarak TAP tarafından zararsız hale getiriliyor.

27. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda dereceye girenler:

Çocuklar (İlköğretim Seviyesi): 1.Ece Gölcük

Yetişkinler: 1.Rukiye Urgancı, 2.Mertcan Özsoy, 3.Mert Uluer

Anaokulları (Okul Öncesi): 1. Özel Palmiye Anaokulu, 2. Umurbey Anaokulu, 3.Nezahat Ertan Anaokulu

İlkokullar: 1. Ayaskent İrfan Kırdar İlkokulu, 2.Şehit Uğur Görkem Harmankaya İlkokulu, 3.100. yıl İlkokulu

Ortaokullar: 1.Metin Aşıkoğlu Ortaokulu, 2.Şehitler Ortaokulu, 3.Özel Oğuzhan Özkaya Ortaokulu

Liseler: 1.Mev Koleji Anadolu ve Fen Lisesi, 2.15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Lisesi ve Tire Kutsan Anadolu Lisesi, 3.Eşrefpaşa Anadolu Lisesi

Muhtarlıklar: 1. Esenlik Mahallesi Muhtarlığı, 2.Adnan Süvari Mahallesi Muhtarlığı, 3. Fahrettin Altay Mahallesi Muhtarlığı

İlçe Belediyeler: 1. Gaziemir Belediyesi, 2.Karşıyaka Belediyesi, 3.Konak Belediyesi