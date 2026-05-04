İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hedefi 100 Yeni Hayvan Sulama Göleti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hedefi 100 Yeni Hayvan Sulama Göleti

04.05.2026 12:30  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kuraklığın kırsaldaki etkisiyle mücadele edebilmek için yıl sonuna kadar 100 yeni hayvan sulama göletini tamamlamayı hedeflediği bildirildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kuraklığın kırsaldaki etkisiyle mücadele edebilmek için yıl sonuna kadar 100 yeni hayvan sulama göletini tamamlamayı hedeflediği bildirildi.

İzmir'de küresel iklim değişikliği ve kuraklığın etkileri giderek daha fazla hissedilirken, özellikle mera hayvancılığının yoğun olduğu Bakırçay ve Gediz havzalarında suya erişim kritik bir sorun haline geldi. Bu soruna çözüm olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen hayvan içme suyu göletleri, hem üreticilerin hem yaban hayatının su ihtiyacını karşılayan önemli yapılar olarak öne çıkıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen çalışmalarda 80 hayvan içme suyu göleti tamamlandı, hedef yıl sonuna kadar 100 yeni göleti tamamlamak. Ayrıca bakım, onarım yapılan gölet sayısının da 250'yi bulması bekleniyor. Göletlerin yangın gibi afetlerde kullanılabilir olması faydasını daha da artırıyor.

Mera hayvanlarına ve yaban hayata katkı sağlıyor

Hayvan içme suyu göletlerinde proje mühendisi ve yapı denetim görevlisi olarak çalışan ziraat mühendisi Necla Dokcu, "Hayvan içme suyu göletleri, özellikle su kaynağı bulunmayan meralarda hayvancılığı desteklemek, meraların verimini artırmak ve yaban hayatının su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan küçük ölçekli su depolama yapılarıdır. Yağış sularının doğal yöntemlerle biriktirilmesiyle oluşturulan göletler, yaz aylarında arazide bulunan hayvanlar için adeta birer yaşam kaynağına dönüşüyor. Aynı zamanda bu alanlar, kırsalda biyolojik çeşitliliğin korunmasına da katkı sağlıyor" dedi.

350 hayvan içme suyu göleti sürdürülebilirliğine ulaşılıyor

İzmir genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir altyapı oluşturulduğunu belirten Dokcu, "Aliağa, Bergama, Bornova, Dikili, Kınık, Menemen ve Urla ilçelerinin kırsalında yer alan toplam 190 hayvan içme suyu göletinde periyodik bakım, temizlik ve genişletme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca 80 yeni hayvan içme suyu göleti yapımı da gerçekleştirildi. Bergama ve Kınık ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar, 100 yeni hayvan içme suyu göleti yapımını tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Bakım, onarım yapılan gölet sayısının da 250'yi bulması bekleniyor" dedi.

Hayvan içme suyu göleti projelerinin tamamının belediyenin öz kaynaklarıyla yapıldığını belirten Dokcu, "Yeni yapılan ve bakım onarımlarına başlayarak daha derin ve daha geniş hale getirilecek göletlerle birlikte İzmir, toplamda 350 hayvan içme suyu göleti sürdürülebilirliğine ulaşmış olacak" ifadesini kullandı.

Yangınlarda helikopterler su alabiliyor

Hayvan içme suyu göletlerinin yalnızca hayvancılık için değil, yangınla mücadele açısından da stratejik önem taşıdığını belirten Necla Dokcu, "Özellikle orman yangınlarına müdahalede su teminini kolaylaştıran göletler, afet anlarında kritik bir rol üstleniyor. Menemen ilçesine bağlı Göktepe, İğnedere, Görece, Çukurköy, Alaniçi, Karaorman, Haykıran, Hasanlar ve Bozalan mahalleleri ile Bornova Karaçam Mahallesi'nde yapılan 10 hayvan içme suyu göleti, olası orman yangınlarında aktif olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hedefi 100 Yeni Hayvan Sulama Göleti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’de bir evde patlama: 2 ölü İngiltere'de bir evde patlama: 2 ölü
İran’ın para biriminde erime sürüyor Dolar karşısında tarihi dipte İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte
İsrailli bakanın doğum gününde skandal “urgan“ pastası: Bazen hayaller gerçek olur İsrailli bakanın doğum gününde skandal "urgan" pastası: Bazen hayaller gerçek olur
Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı
Fenerbahçe’den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü Fenerbahçe'den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü
Taraftara hareket yapan Edson Alvarez’den paylaşım Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım

12:46
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
11:47
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
11:41
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
11:20
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
10:58
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
10:54
Burası ABD değil Şanlıurfa Dev hortum büyük panik yarattı
Burası ABD değil Şanlıurfa! Dev hortum büyük panik yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 12:51:44. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hedefi 100 Yeni Hayvan Sulama Göleti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.