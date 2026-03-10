İzmir'de Dayanışma Seferberliği... - Son Dakika
İzmir'de Dayanışma Seferberliği...

10.03.2026 10:30  Güncelleme: 11:12
İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda yürüttüğü sosyal destek programlarıyla ihtiyaç sahibi yüz binlerce haneye ulaştı. Emekliler, öğrenciler ve engelliler için çeşitli yardımlar sunarak sosyal dayanışma ağı oluşturdu. 2026 yılında desteklerin daha da genişletilmesi planlanıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki yılda yürüttüğü sosyal destek programları yüz binlerce haneye ulaştı. 683 bin başvuru değerlendirildi, milyonlarca litre süt dağıtıldı, 12 milyondan fazla sıcak yemek üretildi. Emekliden öğrenciye, engelliden ihtiyaç sahibi ailelere kadar kentte sosyal dayanışma ağı büyüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na son iki yılda 683 bin 828 sosyal yardım başvurusu yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni destekler sağlandı. Emekliler için su faturasında indirim, kira ve market desteği gibi uygulamalarla binlerce haneye doğrudan destek verildi. 8 bin 690 haneye 51 milyon TL'yi aşan market desteği, 1937 haneye kira desteği, 3 bin 466 haneye su faturası desteği ile ihtiyaç sahiplerinin yükü hafifletildi.

Milyonlarca litre süt, milyonlarca tabak yemek

Büyükşehir'in sosyal destek programlarının en dikkati çekenlerinden biri de çocuklara yönelik uygulamalar oldu. 156 bin 987 hanedeki çocuklara 6 milyon 148 bin litre süt dağıtıldı. 3 milyon 949 bin sıcak yemek dayanışma noktalarında vatandaşlara ulaştırıldı. Aşevleri aracılığıyla ise iki yılda 12 milyon 824 bin sıcak yemek üretildi.

Dayanışma Noktalarından 461 bin kişi yararlandı

Kent genelinde kurulan dayanışma noktaları sosyal yardımların merkezi haline geldi. Toplam 11 dayanışma noktası, 3 danışma noktası ve bir giyim mağazası üzerinden verilen hizmetlerden 461 bin 35 kişi yararlandı. Bu merkezlerde sadece yardım dağıtımı yapılmadı; kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik 151 sosyal ve kültürel etkinlik düzenlendi.

Öğrencilere eğitim desteği

Büyükşehir Belediyesi eğitim alanında da önemli destekler sağladı. 27 bin 564 öğrenciye 82,8 milyon TL kırtasiye desteği verildi. YKS ve LGS hazırlık merkezlerinden 2 bin 913 öğrenci yararlandı. İngilizce konuşma kulüpleri ve destek sınıflarında yüzlerce öğrenci eğitim aldı. Ayrıca üniversite öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane ve nakliye hizmetleri de sunuldu.

Engelli bireylere destek ve istihdam

Engelli yurttaşlar için de kapsamlı çalışmalar yürütüldü. 1167 tekerlekli sandalye bakım-onarım işlemi yapıldı. 11 bin 544 kişi engelsiz ulaşım hizmetinden yararlandı. 4 bin 645 kişiye medikal malzeme desteği sağlandı. Destekli İstihdam Ofisi aracılığıyla 3 bin 886 kişiye iş koçluğu ve kariyer danışmanlığı verildi, 53 kişi iş sahibi oldu.

2026'da destekler daha da büyüyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı için sosyal destekleri daha da genişletmeyi planlıyor. Planlanan destekler arasında;  70 bin haneye nakdi sosyal yardım, 50 bin çocuğa süt desteği, 150 bin gıda paketi, 20 bin kahvaltı paketi, 20 bin çuval yakacak desteği bulunuyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
