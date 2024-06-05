İzmir Büyükşehir Belediyesi Plajlarda Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "daha temiz bir İzmir" için plajlarda başlattığı temizlik çalışmaları sürüyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla ilçe belediyesi ve çevre gönüllüleri ile birlikte bu kez Mordoğan Kocakum Plajı'nda kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı. Mavi bayraklı plaj yaz sezonuna hazır hale getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeleri ve çevre gönüllüleri ile birlikte yüzme sezonu öncesi sahillerde başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri bu kez de Karaburun'un Mordoğan Mahallesi'nde çevre gönüllüleri ile birlikte atık topladı. Karaburun Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, mavi bayraklı Kocakum Plajı baştan sona temizlendi. Plaj tertemiz bir şekilde yaz sezonuna hazır hale getirildi.

Dalgıçlar denizden araba lastiği çıkardı

Su Altı Arama Kurtarma Birimine bağlı dalgıçlar da deniz dibinden atık topladı. Cam ve plastik şişe, olta takımının yanı sıra denizden çıkarılan araba lastiği görenleri şaşkına çevirdi. Etkinliğe katılan ve atık toplayan Mordoğan Yaşam Dostları Derneği üyesi Müge Sivri, "Dernek olarak çevre temizliklerine katılıyoruz. İnsanlarımızın artık geleceğe temiz bir çevre bırakmalarını istiyoruz. Dünya çocuklarımıza, torunlarımıza kalacak. Lütfen daha duyarlı olalım. Bizim kültürümüzde önce kapımızın önünü temizlemek ardından evimizin içini temizlemek var. O nedenle ilk önce etrafımızı temizleyeceğiz sonra evlerimizi. Herkes nasıl bulmak istiyorsa öyle bıraksın lütfen" dedi.

Çevre gönüllülerinden izmarit tepkisi

Çevreci Necla Yenilmez izmaritlerin yere atılmasına tepki gösterdi. Leyla Öner de, "İzmaritlerin yere atılması beni çok üzüyor. Onlar yeşerip bitki olmuyor. Lütfen izmaritleri yerlere, kumsallara atmayın. Plajda cam kırıkları var. Çocuklarımız geziyor, sokak hayvanları var. Hepsine zarar verebilir. Lütfen bu konuda duyarlı olsunlar" diye konuştu.

"Geleceğimiz için denizlerimizi koruyalım"

Aygül Karadağ ise çevre bilincinin önemine değinerek, şunları söyledi: "İş bizde, ailelerde başlıyor. Herkes görevini yaparsa, denizlerimiz mavisini kaybetmeyecek. Tertemiz olacak. Balıklarımız yaşayacak. Biz de çocuklarımızın ayağına kumsalda bir şey battı mı diye tedirgin olmayacağız. Cam kırıklarından, sigara izmaritlerine kadar çeşitli atık topladık. Bunların atılmaması önemli. Bu bilinci yerleştirmemiz gerekiyor."

Dalgıç Emre Öztürk ise Su Altı Arama Kurtarma Birimi'nde 10 yıldır çalıştığını belirterek, "Birçok yere dalış yapıyoruz. Yaptığımız dalışlarda tonlarca atık çıkardık. Bunlar insanların çöpleri. Deniz zaten kendi kendini temizliyor. Lütfen geleceğimiz ve çocuklarımız için denizlerimizi koruyalım. Çok fazla içecek atığı çıkardık. Lütfen bunları denize atmayalım. Lastik doğada çözülmüyor. Çok zararlı" dedi.