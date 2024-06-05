İzmir Büyükşehir Belediyesi Plajlarda Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Plajlarda Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla plajlarda temizlik çalışmalarına devam ediyor. Mordoğan Kocakum Plajı'nda yapılan temizlikle mavi bayraklı plaj yaz sezonuna hazır hale getirildi.

05.06.2024 12:11  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "daha temiz bir İzmir" için plajlarda başlattığı temizlik çalışmaları sürüyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla ilçe belediyesi ve çevre gönüllüleri ile birlikte bu kez Mordoğan Kocakum Plajı'nda kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı. Mavi bayraklı plaj yaz sezonuna hazır hale getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeleri ve çevre gönüllüleri ile birlikte yüzme sezonu öncesi sahillerde başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri bu kez de Karaburun'un Mordoğan Mahallesi'nde çevre gönüllüleri ile birlikte atık topladı. Karaburun Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, mavi bayraklı Kocakum Plajı baştan sona temizlendi. Plaj tertemiz bir şekilde yaz sezonuna hazır hale getirildi.

Dalgıçlar denizden araba lastiği çıkardı

Su Altı Arama Kurtarma Birimine bağlı dalgıçlar da deniz dibinden atık topladı. Cam ve plastik şişe, olta takımının yanı sıra denizden çıkarılan araba lastiği görenleri şaşkına çevirdi. Etkinliğe katılan ve atık toplayan Mordoğan Yaşam Dostları Derneği üyesi Müge Sivri, "Dernek olarak çevre temizliklerine katılıyoruz. İnsanlarımızın artık geleceğe temiz bir çevre bırakmalarını istiyoruz. Dünya çocuklarımıza, torunlarımıza kalacak. Lütfen daha duyarlı olalım. Bizim kültürümüzde önce kapımızın önünü temizlemek ardından evimizin içini temizlemek var. O nedenle ilk önce etrafımızı temizleyeceğiz sonra evlerimizi. Herkes nasıl bulmak istiyorsa öyle bıraksın lütfen" dedi.

Çevre gönüllülerinden izmarit tepkisi

Çevreci Necla Yenilmez izmaritlerin yere atılmasına tepki gösterdi. Leyla Öner de, "İzmaritlerin yere atılması beni çok üzüyor. Onlar yeşerip bitki olmuyor. Lütfen izmaritleri yerlere, kumsallara atmayın. Plajda cam kırıkları var. Çocuklarımız geziyor, sokak hayvanları var. Hepsine zarar verebilir. Lütfen bu konuda duyarlı olsunlar" diye konuştu.

"Geleceğimiz için denizlerimizi koruyalım"

Aygül Karadağ ise çevre bilincinin önemine değinerek, şunları söyledi: "İş bizde, ailelerde başlıyor. Herkes görevini yaparsa, denizlerimiz mavisini kaybetmeyecek. Tertemiz olacak. Balıklarımız yaşayacak. Biz de çocuklarımızın ayağına kumsalda bir şey battı mı diye tedirgin olmayacağız. Cam kırıklarından, sigara izmaritlerine kadar çeşitli atık topladık. Bunların atılmaması önemli. Bu bilinci yerleştirmemiz gerekiyor."

Dalgıç Emre Öztürk ise Su Altı Arama Kurtarma Birimi'nde 10 yıldır çalıştığını belirterek, "Birçok yere dalış yapıyoruz. Yaptığımız dalışlarda tonlarca atık çıkardık. Bunlar insanların çöpleri. Deniz zaten kendi kendini temizliyor. Lütfen geleceğimiz ve çocuklarımız için denizlerimizi koruyalım. Çok fazla içecek atığı çıkardık. Lütfen bunları denize atmayalım. Lastik doğada çözülmüyor. Çok zararlı" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mordoğan, İzmir, Çevre, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Plajlarda Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:43:12. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Plajlarda Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement