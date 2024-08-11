İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Danışma Kurulu Çalışmalarına Başladı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) yeni Danışma Kurulu önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandırdı. Şehir Tiyatroları'nın yol haritası için ilk toplantısını yapan Kurul, Genel Sanat Yönetmeni için başvuru sürecinin sona ereceği 15 Ağustos sonrasında da değerlendirme aşamasını başlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) yeni Danışma Kurulu, önümüzdeki sezon için çalışmalarına başladı. İzmir sanat yaşamının en önemli parçalarından biri olan Şehir Tiyatrolarının gelişimini sağlamak üzere faaliyet gösterecek Kurul, çevrim içi olarak ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Şehir Tiyatrolarının yol haritasını belirlemek üzere değerlendirmeler yapıldı.

Tiyatro ve sanat dünyasının önemli isimlerinin bulunduğu Danışma Kurulu, Şehir Tiyatroları'nın yeni Genel Sanat Yönetmeni için başvuru sürecinin sona ereceği 15 Ağustos sonrasında da değerlendirme aşamasını başlatacak.

Kimlerden oluşuyor?

Danışma Kurulu; müzisyen ve besteci Cem İdiz, Türk tiyatrosu alanında yaptığı araştırmalar ve yayınlarla tanınan araştırmacı yazar ve emekli öğretim üyesi Dr. Efdal Sevinçli, Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik Müdürü ve Başdekoratörü Hakan Dündar, oyuncu, eğitimci ve yönetmen Doç. Dr. Kadir Çevik, yönetmen ve yazar Müjdat Albak, oyuncu ve yönetmen Nazan Kesal, şair ve yönetmen Orhan Alkaya, akademisyen, yazar ve yönetmen Prof. Dr. Semih Çelenk, tiyatro yönetmeni, oyuncu, oyun yazarı ve Devlet Tiyatrosu Eski Genel Müdürü Tamer Levent, yazar, iletişim uzmanı, yazar ve siyasetçi Zeynep Altıok Akatlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay'dan oluşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) yeni Danışma Kurulu ile ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir

Tiyatronun gelişmesi için çalışacaklar

Danışma Kurulu'nun birincil görevi, Genel Sanat Yönetmeni belirlenme sürecinin sağlıklı bir biçimde ilan edilmesi ve başvuruların değerlendirilmesi olarak belirtildi. Danışma Kurulu üyeleri bunun yanında Yönetmelik tarafından kendileri için tanımlanan görev ve yükümlülükler kapsamında çalışmalarını sürdürecekler; aşağıdaki konularda da Başkana danışmanlık yapacaklar, değerlendirme ve önerilerde bulunacaklar.

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere İzmir'de tiyatro seyircisini çoğaltma ve tiyatronun faaliyet alanının kentin tamamına yönelmesi adına stratejiler önermek.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeninin çalışmalarını desteklemek ve düzenli değerlendirmeler ile raporlamak.

Danışma Kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre Şehir Tiyatrolarının kurumsal yapılanmasına katkı vermek.

Dönem içinde atölye çalışmaları ile birlikte kurumsal yapının gelişmesi ve mevzuat iyileştirmeleri için önerilerde bulunmak.