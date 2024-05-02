İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Yeni Oyunu 'Yolcu' Prömiyer Yaptı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Yeni Oyunu 'Yolcu' Prömiyer Yaptı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu 'Yolcu'nun prömiyeri İsmet İnönü Sahnesi'nde yapıldı. Oyun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay tarafından da izlendi.

02.05.2024 11:14  Güncelleme: 11:23
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Yolcu"nun prömiyeri, İsmet İnönü Sahnesi'nde yapıldı. Nazım Hikmet'in kaleme aldığı oyunu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay da tiyatroseverlerle birlikte izledi.

Üçüncü sezonunda 11 oyun sahneye taşıyarak binlerce tiyatrosevere ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) yeni oyunu "Yolcu"nun prömiyeri yapıldı. İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde yapılan gösterime İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay'ın yanı sıra İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve tiyatroseverler katıldı.

Yönetmenliğini Orhan Alkaya'nın üstlendiği ve 90 dakika süren oyun ilgiyle izlendi. Nazım Hikmet'in "Yolcu" oyununun "Kuvayi Milliye" fonunda yorumlanmasıyla sahneye taşınan eser ve oyuncuların performansı seyirci tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. "Yolcu" ile birlikte İzBBŞT, repertuvarındaki oyun sayısını 12'ye çıkarmış oldu.

OYUNUN KADROSU

Oyunun müziklerini Cem İdiz, sahne tasarımını Özlem Karabay, giysi tasarımını Deniz Bilgili, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan, kareografisini Dolun Doyran yaparken, dramaturjisini de Halil Ünsal üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Şirin Saraçoğlu, Ayhan Anıl, Efe Ünal, Deniz Gürzumar ve Devrim Karakoyun yer alıyor.

MAYIS AYI BOYUNCA SAHNEDE

Kurtuluş Savaşı sürerken, hiçbir trenin durmadığı bir istasyonda savaştan bihaber, 'dünyaları yalnız kendilerinden ibaret olan' üç kişinin öyküsünü anlatan "Yolcu", 2-3-4 ve 9-10-11 Mayıs günlerinde İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde izlenebilecek. Oyunun biletleri, İzBBŞT bilet gişeleri ve "kultursanat.izmir.bel.tr" adresi üzerinden satışa sunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları\'nın Yeni Oyunu \'Yolcu\' Prömiyer Yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Yeni Oyunu 'Yolcu' Prömiyer Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Yeni Oyunu 'Yolcu' Prömiyer Yaptı - Son Dakika
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