İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Selçuk’a 15,5 kilometrelik yol hamlesi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pamucak'taki 9 kilometrelik turizm yolunun ardından Selçuk'ta Zeytinköy ve Barutçu mahallelerine ulaşımı sağlayan toplam 15,5 kilometrelik güzergahta da yenileme çalışmalarına başladı. Asfalt seriminin sürdüğü yollar, çalışmaların tamamlanmasıyla daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Selçuk'un yollarındaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Pamucak'taki 9 kilometrelik turizm yolunu yenileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zeytinköy ve Barutçu mahallelerinin ulaşım güzergahlarında da beklenen yenileme çalışmalarına başladı.

15,5 KİLOMETRELİK YOL YENİLENİYOR

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda İZBETON ekipleri, altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak asfalt serimine başladı. İlçe girişindeki Selçuk-İzmir Yolu kesişiminden itibaren Zeytinköy Mahallesi'ne uzanan Selçuk Yolu Caddesi, mahalle içindeki Zeytinköy Atatürk Caddesi ve Akpınar Caddesi ile Zeytinköy'ü Seferihisar-Pamucak yoluna bağlayan Kazangöl Caddesi olmak üzere toplam 13 kilometrelik yol yenilenecek. Selçuk Yolu Caddesi üzerinden Barutçu Mahallesi'ne ulaşım sağlayan 2,5 kilometrelik yol da proje kapsamında yer alıyor. Böylece Selçuk'ta toplam 15,5 kilometrelik yol daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.