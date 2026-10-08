İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk\'ta kadınlara meme kanseri eğitimi verdi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuk'ta düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Eğitimleri"nde kadınlara erken tanının önemi anlatıldı. Eğitimlerde ayrıca günlük yaşamda kimyasal maddelere maruziyetin azaltılması, stres ve kaygı yönetimi ile nefes ve beden egzersizleri hakkında bilgi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Dairesi Başkanlığı tarafından "Meme Kanseri Farkındalık Eğitimleri" kapsamında Selçuk Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi ve Eşitlik Birimi'nde kadınlara yönelik eğitim düzenlendi. Eğitime, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, belediye emekçisi kadınlar ve Selçuklu kadınlar katılım gösterdi.

"Erken farkındalık, erken tanı hayat kurtarır" sloganıyla düzenlenen eğitimde meme kanseri, kimyasalların kanser üzerindeki etkileri, meme kanseri, nefes ve beden egzersizleri başlıkları altında katılımcı kadınlara bilgi verildi.

KİMYASAL MADDELERİN ETKİLERİNİ AZALTMAK MÜMKÜN

Meme kanseri ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimde ilk olarak Endüstri Mühendisi Kemal Özöner kimyasalların meme kanseri üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi. Kimyasal maddelerin günlük hayatta kullanılan mutfak araç gereçleri, gıda maddeleri, temizlik ve kozmetik ürünlerde yer alması sebebiyle kanser açısından risk oluşturduğunu belirtti. Kimyasalların etkilerini azaltmanın mümkün olduğuna değinen Kemal Özöner, mevsim dışı gıdalardan kaçınma, meyvelerin mutlaka kabuklarının soyulması, beyaz sirke, karbonat, çamaşır sodası, Arap sabunu gibi maddelerin temizlikte kullanılması, pestisit kalıntılarından kurtulmak için karbonatlı suda bekletilmesi, plastik ile sıcak temasının önüne geçilmesi gibi adımlarla kimyasal maddelerin etkilerinin azaltılabileceğini kaydetti.

MEME KANSERİNDE ERKEN TANI ÖNEMLİ

Hemşire Gülseren Şentürk, meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekerek, kadınların düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini hatırlattı.

Meme kanserinin sık görülen bir kanser türü olduğunu ve 30 yaş altı kadınlarda da tespit edilebildiğine dikkati çeken Hemşire Gülseren Şentürk, ailede meme kanseri öyküsü olması, erken ya da geç menopoza girilmesi, geç yaşta doğum yapılması ya da hiç doğum yapılmaması, obezite, fiziksel aktivite eksikliği, düzensiz beslenme ve sigara risk faktörleri arasında yer aldığını söyledi.

Meme kanserinin, memenin süt bezleri ve kanallarını oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Şentürk; memede veya koltuk altında ele gelen kitle, meme başında akıntı, meme başında içe doğru çekilme, şekil değişikliği, ciltte kızarıklık, ödem ya da iyileşmeyen yara gibi belirtilerde zaman kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini ifade etti.

Şentürk, kadınların düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmasının yanı sıra yaş ve risk durumlarına uygun meme kanseri taramalarını da yaptırmasının önemini vurguladı. Gülseren Şentürk katılımcı kadınlara meme muayenesinin nasıl yapılması gerektiği hakkında da bilgi verdi.

STRES VE KAYGI HASTALIK GETİRİYOR

Sosyolog Raşide Başak ise meme kanseri farkındalığı çerçevesinde stres ve kaygıya değinerek, şunları söyledi:

"Stres ve kaygımızı yönetmek zorundayız. Stres ve kaygı hissettiğimiz anlarda, dikkatimizi nefesimize yöneltmek günlük hayatta uygulayabileceğimiz en basit teknikler arasında yer alıyor. Yaşadığımız stres ve kaygıyı bir döngü olarak yönettiğimizde üstesinden gelmemiz mümkün. Bir döngü olarak yönetmediğimizde ise bu duygular bize hastalık olarak geri dönüyor. Bunlar basit alışkanlıklar gibi görünüyor ama günlük hayatta sürekli olarak denediğimiz takdirde kazanım sağlamamız mümkün. Gerektiği durumlarda da bir uzmandan destek almalıyız."