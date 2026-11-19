(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve diğer zararlılarla mücadelesini yılın 12 ayı sürdürüyor. Kış aylarında üreme alanlarına odaklanan ekipler, larvaları henüz oluşum aşamasındayken kontrol altına alarak yaz aylarında yaşanabilecek sivrisinek yoğunluğunu önlemeyi hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla sivrisinek ve diğer vektörlerle mücadelesini yılın 12 ayı sürdürüyor. İklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve uzayan üreme dönemleri nedeniyle kış aylarında da çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kent genelindeki üreme alanlarını düzenli şekilde kontrol ederek özellikle larva oluşumunun görüldüğü noktalara odaklanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış aylarında da sivrisineklerin barınabileceği ve üreyebileceği alanları düzenli olarak kontrol ediyor. Kanalizasyon hatları, yağmur suyu mazgalları, foseptikler, süs havuzları, dere yatakları ve sulak alanlarda tarama yapılıyor. Coğrafi Bilgi Sistemi'ne kaydedilen üreme noktaları dijital ortamda izlenerek kontrol ve ilaçlama çalışmaları planlı şekilde yürütülüyor.

SİVRİSİNEKLE MÜCADELE LARVA DÖNEMİNDE BAŞLIYOR

Sivrisinek popülasyonunu azaltmada en etkili yöntemlerden biri, larvaların henüz oluşum aşamasında kontrol altına alınması. Bu doğrultuda ekipler, kış aylarında üreme alanlarına müdahale ederek yaz aylarında yaşanabilecek sivrisinek yoğunluğunu önlemeyi hedefliyor.

İzmir'in geniş yüzölçümü, uzun kıyı şeridi ve sulak alanları nedeniyle mücadelede teknolojik imkanlardan da yararlanılıyor. Ekipler, ulaşılması güç bataklık ve delta bölgelerinde amfibik araçlar ve dronlarla çalışma yürütüyor. Uygulamalarda doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen biyolojik kökenli larvasitler kullanılıyor.