Çeşme açıklarında lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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