İzmir Çeşme\'de belediyeye yönelik soruşturmada 3 şüpheliye gözaltı kararı verildi

İzmir Çeşme'de belediyeye yönelik soruşturmada 3 şüpheliye gözaltı kararı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Çeşme'de belediyeye yönelik ihale ve alımlardaki usulsüzlük iddiaları üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
İZMİR'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihale ve alımlarda usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısı E.C.D., İmar ve Şehircilik Müdürü B.S. ve Fen İşleri Müdür Vekili F.Y. hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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