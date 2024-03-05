İzmir Çiğli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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İzmir Çiğli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

İzmir Çiğli\'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir iş yerinin önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. A.Ö. adlı şahıs, silahla ateş ederek A.K. ve E.S.K.'yi yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralılar, İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

05.03.2024 19:21  Güncelleme: 19:28
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İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde A.Ö. (23) ile A.K. (45) ve E.S.K. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, silahla ateş ederek A.K. ve E.S.K'yi yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralandığı belirlenen iki kişi, ilk müdahalenin ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan A.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Çiğli, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Çiğli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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