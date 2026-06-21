İzmir Çocuk Meclisi, Bir Yıllık Çalışma Dönemini Tamamladı - Son Dakika
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İzmir Çocuk Meclisi, Bir Yıllık Çalışma Dönemini Tamamladı

21.06.2026 10:39  Güncelleme: 11:15
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İzmir Çocuk Meclisi, 196 çocuğun katılımıyla 5 komisyon ve 1 danışma kuruluyla yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Başkan Cemil Tugay, kapanış oturumunda çocuklara sorumluluk, çevre ve iyi insan olma üzerine mesajlar verdi.

(İZMİR) - Çocukların kent yaşamında söz sahibi olması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İzmir Çocuk Meclisi, bu dönemde 5 farklı komisyon ve 1 danışma kurulu ile yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Çocuk Meclisi'nin kapanış oturumuna katıldı.

İzmir Çocuk Meclisi'nin Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen kapanış oturumu, Başkan Tugay ile çocukların ailelerinin katılımıyla yapıldı. Toplam 196 çocuğun görev aldığı mecliste, üyeler çocuk hakları, teknoloji, çevre, eğitim ve sosyal yaşam gibi konularda fikir üretip projeler geliştirdi.

Çocuklarla bir araya gelen Tugay, İzmir'in çocuklarını temsilen oluşturulan meclisin yaptığı çalışmaların çok kıymetli olduğunu söyledi. Çocuklarla gurur duyduğunu söyleyen Başkan Tugay, "Hayatınızın erken döneminde sorumluluk duygusu ve duyarlılıkla kent yönetiminin parçası oldunuz" diye konuştu.

"SİZLER YAŞADIĞIMIZ DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRİYORSUNUZ"

İnsanların her zaman çocukluk yaşlarını özlediğini dile getiren Tugay, "Sizler yaşadığımız dünyayı güzelleştiriyorsunuz. Önünüzde güzel bir yaşam var. Bilgili olmak önemli. Bilgiye sahip olmanız için biraz meraklı olmanız ve çalışmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Dünyanın çok daha hızlı geliştiği bir döneme girildiğine dikkati çeken Tugay, çocuklara teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmelerini önerdi.

"30 GÜNDE 120 KİLOGRAM ÇÖP ÜRETİYORUZ"

Konuşmasında iklim krizi ve atıklara yönelik de mesajlar veren ve çocuklara sorular yönelten Tugay, "Bir kişi bir günde ortalama ne kadar çöp üretiyor? Her birimiz fark etmeden günde 4 kilogram çöp üretiyoruz. 30 günde 120 kilogram çöp üretiyoruz. Bu çöplerin nereye gittiğini hiç düşündünüz mü? Onların bir kısmını bertaraf ediyoruz, bir kısmı da kalıyor. Kalanlar ne yazık ki hem toprağı hem suyu hem de havayı kirletiyor. O nedenle az çöp üretmenin önemli olduğunu bilmeniz lazım" dedi.

"YAŞADIĞINIZ ÜLKEYE, ŞEHRE VE DÜNYAYA SAHİP ÇIKMAYI ÖĞRENİN"

İyi insan olmanın önemli olduğunu da vurgulayan Tugay, "Nasıl bir insan olacağınıza karar vereceğiniz zamandasınız. İyi insan olmak kıymetlidir. Ne zaman birisinin yardımına ihtiyacımız olsa hep çevremizde iyi insanlar ararız. Onun için kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Ben size büyüğünüz olarak iyi insan olmanızı tavsiye ediyorum. Yaşadığınız ülkeye, şehre ve dünyaya sahip çıkmayı öğrenin" diye konuştu.

Tugay konuşmasını, "İzmir, güzel bir şehir. İzmir'in de kıymetini bilin. İlerde başka şehirlerde, başka ülkelerde yaşayabilirsiniz. Ama dünyanın en güzel şehri İzmir. Nereye giderseniz gidin hep İzmir'i özleyeceksiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun İzmir için de bir şeyler yapın. Bu şehir bize güzel şeyler yaşatıyor. Sizin de bu şehre ileride borcunuzu ödemeniz gerekecek. Ben bunun için belediye başkanı oldum. Onun için çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Siz de ileride böyle bir görev üstlenebilirsiniz. Belediye sizin belediyeniz. Bizden istediğiniz her şey için elimizden geleni yapmaya hazırız. Sizleri seviyoruz" sözleriyle tamamladı.

SERTİFİKALARI VERİLDİ

Çocuk Meclisi üyeleri, kapanış oturumunda hem dönem boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri değerlendirdi hem de gelecek dönem için önerilerini paylaştı. Böylece çocukların yerel yönetim süreçlerine katılımını güçlendirmeyi hedefleyen meclis, bir çalışma dönemini daha tamamlamış oldu. Programda üyelere katılım sertifikaları da verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Çocuk Meclisi, Bir Yıllık Çalışma Dönemini Tamamladı - Son Dakika

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