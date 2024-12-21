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(İZMİR)- İzmir Çocuk Meclisi'nde seçim heyecanı yaşandı. Kendilerini temsil edecek isimleri belirleyen çocuklar, temsilde cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kız ve erkek adaylar arasından sözcüler seçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan İzmir Çocuk Meclisi, aralık ayının komisyon toplantılarını tamamladı. Bir başkanı olmayan İzmir Çocuk Meclisi, çocukların kendi aralarında seçtikleri sözcülerle temsil ediliyor. Komisyon toplantılarının tamamlanmasıyla mecliste seçim heyecanı yaşandı. Aday olan üyeler adaylık konuşmalarını yaparak arkadaşlarından oy istedi. Seçimler gizli oylama ve açık sayım ilkesiyle yapıldı. Oylamaların tamamlanmasının ardından sayım işlemleri tüm çocukların gözetiminde gerçekleştirildi. Temsilde cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kız ve erkek adaylar ayrı ayrı oylanarak her komisyon için bir kız, bir de erkek sözcünün seçilmesi sağlandı. Szcüler, demokratik ortama katkı sağladıkları ve kendilerine oy verdikleri için arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

İzmir Çocuk Meclisinin yönetim modeli geçen yıl çocuklarla gerçekleştirilen "İzmir Çocuk Meclisi Yönetim Modeli Çalıştayı" ile belirlendi. Çalıştayda çocuklar, içinde yer alacakları meclisin başkanlık sistemiyle değil, her komisyonun kendi sözcülerinin olduğu ve bu sayede daha çok çocuğun temsil hakkını elde ettiği bir sistemle yönetilmesine karar verdi.

İzmir Çocuk Meclisi; Kentsel Haklar Komisyonu, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Doğa ve Ekoloji Komisyonu, Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu ve Genç ve Ergen Katılımı Komisyonu olmak üzere beş komisyondan oluşuyor. Üye çocuklar kendi ilgi alanlarına göre tercih ettikleri komisyonda görev yapıyor.

Toplantıların ikinci bölümünde üyeler "Çocuk Dostu Kent nedir?" sorusuna yanıt aradı. Grup çalışmalarının ardından yapılan sunumlarda "Çocuk Dostu Kent" için "Çocukların yüksek yararını düşünür", "Tüm çocuklara eşit fırsatlar sunar", "Çocukların haklarına saygı duyar" ve "Çocukları korur" ifadeleri ön plana çıktı.