İzmir'de 1. Bisiklet Festivali Düzenleniyor

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında 1. İzmir Bisiklet Festivali düzenleyecek. Bisikletseverler 30 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında İnciraltı Spor Tesisleri'nde kurulacak kamp alanına çadırlarını ve bisikletlerini getirerek müzik ve spor eşliğinde keyifli vakit geçirecek.

İzmir'de 3 Haziran Dünya Bisiklet günü festivalle kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte bisiklet kullanımını artırmak ve sağlıklı yaşamı kente yaymak amacıyla bu yıl ilkini düzenlediği festival "İki Teker Bize Yeter" sloganı ile 30 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında İnciraltı Spor Tesisleri'nde olacak. 18 yaş üstü katılımcılar, yanlarında getirdikleri çadırlarla festival alanında kamp kuracak, atölyelere katılacak ve kent içinde bisiklet sürüşleri yapacak. Festivale dahil olmak isteyenler, maratonizmir.org web adresinden kayıt yaptırabilecek. Program 250 kişi ile sınırlı olacak.

Sasalı'ya keyifli sürüş

Festivalin ilk gününde katılımcılar bilgilendirilecek, alana çadırlar kurulacak ve kamp ateşi etrafında tanışma toplantısı düzenlenecek. İkinci günde İnciraltı'ndan Sasalı Kuş Cenneti'ne kadar keyifli Körfez manzarası eşliğinde sürüş gerçekleştirilecek ve kamp alanına geri dönülecek. Akşam yapılacak partiyle günün programı sona erecek. Üçüncü gün ise kamp alanından ayrılacak olan katılımcılar, Kültürpark'ta düzenlenecek halk turunda yer alacak.