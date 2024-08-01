İzmir'de 105 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 105 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçelerinde denizde ve karada yapılan operasyonlarda toplamda 20'si çocuk 105 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Karaburun açıklarında 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmen can salında, Karaburun ilçesinde ise 2'si çocuk 32 düzensiz göçmen karada yakalandı. Ayrıca Çeşme açıklarında da 2'si çocuk 37 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

01.08.2024 05:01
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İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçelerinde denizde ve karada 20'si çocuk 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından iki can salındaki 16'sı çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun ilçesinin Doluca mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ise karada bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Jandarmanın da desteğiyle karada bulunan 2'si çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri de durdurdukları lastik bottaki 2'si çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 105 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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