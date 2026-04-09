8 Nisan 2026'da İzmir'de 11 İlçede Su Kesintisi Yaşanacak

8 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir'in 11 ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Kesintiler şebeke arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. Aliağa'da Örnekkent Mahallesi'nde 09:17-11:17 saatleri arasında 2 saatlik, Bayındır'da Bıyıklar, Camii, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, Kurt, Yeni ve Yenice Mahalleleri'nde 09:30-12:00 saatleri arasında 2 saat 30 dakikalık kesinti olacak.

Bayraklı'da R. Şevket İnce Mahallesi'nde 10:31-17:31 saatleri arasında 7 saatlik, Emek Mahallesi'nde ise 10:24-11:24 saatleri arasında 1 saatlik kesinti planlanıyor. Bornova'da Egemenlik Mahallesi'nde 10:35-12:35 saatleri arasında 2 saatlik, Buca'da Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar Mahalleleri'nde 09:10-11:10 saatleri arasında 2 saatlik kesinti yapılacak.

Çiğli'de Küçük Çiğli ve Yeni Mahalle'de 10:52-12:52 saatleri arasında 2 saatlik, Gaziemir'de Menderes Mahallesi'nde 10:45-12:45 saatleri arasında 2 saatlik, Karşıyaka'da Alaybey ve Tersane Mahalleleri'nde 10:51-12:51 saatleri arasında 2 saatlik kesinti uygulanacak. Menderes'te Çakaltepe Mahallesi'nde 09:41-12:41 saatleri arasında 3 saatlik, Menemen'de Ayvacık Mahallesi'nde 08:31-11:31 saatleri arasında 3 saatlik, Urla'da Torasan Mahallesi'nde ise 10:54-12:54 saatleri arasında 2 saatlik su kesintisi gerçekleşecek.

Diğer yandan, Balçova, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde 8 Nisan 2026 tarihinde planlı su kesintisi bulunmuyor.