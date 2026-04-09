8 Nisan 2026'da İzmir'de 11 İlçede Su Kesintisi Yaşanacak
8 Nisan 2026'da İzmir'de 11 İlçede Su Kesintisi Yaşanacak

09.04.2026 10:21
8 Nisan 2026 tarihinde İzmir'in 11 ilçesinde planlı su kesintileri yaşanacak. Kesintiler çeşitli mahallelerde bakım çalışmaları ve şebeke arızaları nedeniyle farklı saatlerde gerçekleştirilecek.

8 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir'in 11 ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Kesintiler şebeke arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. Aliağa'da Örnekkent Mahallesi'nde 09:17-11:17 saatleri arasında 2 saatlik, Bayındır'da Bıyıklar, Camii, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, Kurt, Yeni ve Yenice Mahalleleri'nde 09:30-12:00 saatleri arasında 2 saat 30 dakikalık kesinti olacak.

Bayraklı'da R. Şevket İnce Mahallesi'nde 10:31-17:31 saatleri arasında 7 saatlik, Emek Mahallesi'nde ise 10:24-11:24 saatleri arasında 1 saatlik kesinti planlanıyor. Bornova'da Egemenlik Mahallesi'nde 10:35-12:35 saatleri arasında 2 saatlik, Buca'da Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar Mahalleleri'nde 09:10-11:10 saatleri arasında 2 saatlik kesinti yapılacak.

Çiğli'de Küçük Çiğli ve Yeni Mahalle'de 10:52-12:52 saatleri arasında 2 saatlik, Gaziemir'de Menderes Mahallesi'nde 10:45-12:45 saatleri arasında 2 saatlik, Karşıyaka'da Alaybey ve Tersane Mahalleleri'nde 10:51-12:51 saatleri arasında 2 saatlik kesinti uygulanacak. Menderes'te Çakaltepe Mahallesi'nde 09:41-12:41 saatleri arasında 3 saatlik, Menemen'de Ayvacık Mahallesi'nde 08:31-11:31 saatleri arasında 3 saatlik, Urla'da Torasan Mahallesi'nde ise 10:54-12:54 saatleri arasında 2 saatlik su kesintisi gerçekleşecek.

Diğer yandan, Balçova, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde 8 Nisan 2026 tarihinde planlı su kesintisi bulunmuyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bekçi olmanın şartları değişti
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
