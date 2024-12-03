İzmir'de 110 Kişi Yakalandı

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İzmir'de firari hükümlü ve aranan şüphelilere yönelik operasyonda 110 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan firariler ile aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 110 kişi yakalandı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.