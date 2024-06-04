İzmir\'de 1214 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de mayıs ayında yasa dışı geçiş yapmak isteyen 1214 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile mayıs ayında müşterek yapılan operasyonlarda 1214 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem yapıldı.
Göçmen kaçakçısı şüphelilerden 23'ü tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen ticari taksi, 2 otomobil, 6 kamyonet, 3 şişme bot ve 5 bot motoru ele geçirildi.
Ayrıca 2024'te 192 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem yapıldığı bunlardan 106'sının tutuklandığı bildirildi.
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