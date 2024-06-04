İzmir'de 1214 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 1214 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir\'de 1214 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de yapılan operasyonlarda mayıs ayında 1214 düzensiz göçmen yakalandı. 50 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem yapıldı ve 23 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar da ele geçirildi. Ayrıca 2024'te 192 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem yapıldığı ve 106'sının tutuklandığı belirtildi.

04.06.2024 10:17
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İzmir'de mayıs ayında yasa dışı geçiş yapmak isteyen 1214 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile mayıs ayında müşterek yapılan operasyonlarda 1214 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçısı şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen ticari taksi, 2 otomobil, 6 kamyonet, 3 şişme bot ve 5 bot motoru ele geçirildi.

Ayrıca 2024'te 192 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem yapıldığı bunlardan 106'sının tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 1214 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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