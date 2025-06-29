İzmir'de 141 Hükümlü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de 141 Hükümlü Gözaltına Alındı

İzmir\'de 141 Hükümlü Gözaltına Alındı
29.06.2025 06:39
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İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 141 aranan hükümlü yakalandı.

İZMİR'de il genelinde 90 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan toplam 141 hükümlü gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran'da başlayıp ve 24 saat süren, yakalama kararı olan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi. Operasyona çevre ilçeler dahil il genelinde toplam 200 personel katıldı. Saat 05.00'te başlayan ve 90 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 'hırsızlık', 'öldürme', 'yaralama', 'yağma', 'uyuşturucu madde ticareti-yapma-kullanma', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar', 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 141 hükümlü gözaltına alındı. Gözaltına alınan hükümlüler adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 141 Hükümlü Gözaltına Alındı - Son Dakika

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