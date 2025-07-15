İzmir\'de 15 Temmuz anma töreni düzenlendi

İZMİR Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenlendi. Törende şehitler dualarla anılırken, kabirlerine karanfil bırakıldı.

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından okunan dua ile devam etti. Törende İzmir Valisi Süleyman Elban, şehitlik defterini imzaladı. Törenin ardından Vali Süleyman Elban, protokol ve askeri heyet, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.