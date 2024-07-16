İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Gerçekleştirildi

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İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İzmir Valiliği tarafından Konak Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 8 sene önce ülkenin istikbal ve istiklaline göz diken hain teröristlerin milletin emanet ettiği silahların namlusunu millete doğrultarak canlarına kast ettiğini belirtti.

Milletin darbe girişimine göğsünü siper ederek 'dursun bu hayasızca akın' dediğini ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"252 vatan evladımız şehadet şerbetini içti. 2 bin 740 vatandaşımız da yaralandı. Dile kolay ihanet çetesinin 40 yıllık planı bir gecede milletimiz tarafından yerle bir edildi. Bugün 'ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyerek sokakları, köprüleri, havalimanlarını, meydanları dolduran vatandaşlarımız, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısında durarak milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını, demokratik olgunluğunu göstermiş, gelecek nesillere bir gurur abidesi bırakmıştır. Bizler bu emaneti, 'başımız gözümün üstüne' diyerek ve sorumluluğu bilerek taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz."

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren sokağa çıkarak darbecilere geçit vermeyen, diz çöktüren tüm İzmirli hemşehrilerine teşekkür etti.

İnan, o gece PKK ve Pensilvanya'daki ruh hastasının iyi bir haber beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Para verenler, aklı verenler, talimat verenler, akbaba gibi, çakal gibi kenardan seyredenler, iyi bir haber bekledi ancak çok şükür Cenab-ı Allah o geceyi onlara karanlık, 82 milyon aziz milletimize ise aydınlık kılmıştır. 15 Temmuz anmalarımızdan rahatsız olanlar, katılmayan partiler var. Fazla görenler, işi hafifletmek hatta unutturmak isteyenler var. 1960 darbesini unutturdular, sonra 1971'i gördük. 71'i unutturdular, bütün acılarıyla beraber 1980'i gördük. 1980'i unutturdular, 28 Şubat'ı gördük. Önce acıyı unutturuyorlar, sonra aynısını tekrarlıyorlar. Bu nedenle 15 Temmuz'u unutmayacağız. Çocuklarımıza ve bizden sonrakilere tüm detaylarıyla, her yıl daha fazla gayretle anlatacağız. O gecenin şehitlerini unutmayacağız. Allah onlardan razı olsun. Bu millete kefen biçmeye çalışanları da unutmayacağız. 15 Temmuz için 'darbe girişimidir' diyemeyenleri de unutmayacağız. Hainlere destek verenleri, milletimiz şehadete koşarken tankların arasından kaçan korkakları da unutmayacağız."

Hainlerin Türkiye'nin gücüne katlanamadıklarını vurgulayan İnan, 15 Temmuz 2016'da milli demokratik halk devrimi gerçekleştiğini ifade etti. İnan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'da demokratik merkez, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde çok güçlü bir tepki verdi. Halk canını hiçe sayarak destansı bir direniş sergiledi, bu kalkışmayı yerle bir etti. 15 Temmuz'da tüm dünya, yeni tipte bir siyasi liderliğe ve tarihin en büyük halk devrimine şahitlik etti. Bu devrim demokratiktir, çünkü halkımız milli iradeye sahip çıktı, demokrasiyi korudu. Bu devrim halk devrimidir, çünkü kadrocu hareketler değil, bizatihi halkın kendisi, halkın organik ve doğrudan liderinin önderliğinde bu devrimi başardı. Bu devrim ile kurumlarımıza yuvalanmış FETÖ'cü çete bozguna uğratıldı, halk düşmanı tüm yapıların devletten tasfiye süreci başladı. 15 Temmuz devriminin ikinci aşaması olan inşa dönemi devam ediyor. Artık bu dönem halkın milli devleti kurum ve kurallarıyla, milli değerleri ve idealleriyle inşa etme dönemidir. Artık Türkiye Yüzyılı vaktidir."