İzmir'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Karabağlar ilçesinde saklandıkları bir depoda yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.S. (33) ile U.B'nin (29), ilçedeki kayıt dışı bir depoda saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.S. ile hırsızlık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.B'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.