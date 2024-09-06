İzmir'de Ölüm Davasında Tutukluluk Kararı

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2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDE ARA KARAR; 13 TUTUKLU SANIĞIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ

İzmir'de yağışlı havada sokakta yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüne ilişkin 13'ü tutuklu, 42 kişinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasının ilk celsesi 2 gün sürdü. Mahkeme başkanı, sanık ve avukatların mütalaaya karşı savunmalarının ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu 13 sanığın adli kontrol şartının yetersiz kalacağını belirtip tutukluluğunun devamına hükmetti. Diğer tutuksuz sanıklardan sadece hamile olan Alara Ekli'nin, konutu terk etme kontrol şartı kaldırıldı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,