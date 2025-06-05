İzmir'de 20 Güneş Enerji Santrali ile Yılda 13 Milyon Lira Tasarruf

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi kurduğu 20 güneş enerji santrali sayesinde enerjiden yılda 13 milyon liralık tasarruf sağlıyor. Ayrıca yılda bin ton karbona eşdeğer sera gazı salımının önüne geçiliyor. Güneş enerji santrallerinin verimini yükseltmek için de paneller robot ile temizleniyor, sürekli bakımı ve onarımı yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyayı tehdit eden küresel iklim krizi ile mücadele için çevreci, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin, kritik noktalara kurduğu 20 güneş enerjisi santrali (GES) sayesinde hem temiz enerji elde ediliyor hem de sera gazı salımı azaltılıyor. Böylece insan faaliyetlerinin doğaya verdiği tahribatın önüne geçilerek karbon ayak izi azaltılıyor. GES'lerin bulunduğu tesislerin elektriği güneş enerjisinden sağlandığı için maliyetler büyük oranda düşürülerek tasarruf ediliyor. Bu çalışmayla birlikte doğal afetler esnasında kritik öneme sahip olan birimlerin kesintisiz elektrik ihtiyacı da karşılanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi GES'lerin verimini yükseltmek için panelleri robot ile temizleyerek bakım ve onarımını da yapıyor.

Yılda 13 milyon liralık tasarruf

GES'ler sayesinde enerjiden yılda 13 milyon liralık tasarruf sağladıklarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, 20 noktada kurulu olan santrallerin 8'inin İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın hizmet binalarında, diğerlerinin ise kültür merkezleri, spor salonları gibi kritik yerlerde bulunduğunu belirtti. Güneş enerji santrallerinden yüksek verim elde etmek için düzenli bakım ve temizlik çalışması yaptıklarını aktaran Beydağ, "Kurulu gücü 2 megavat olan güneş enerji santrallerimizin yılda ortalama bin 168 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak miktara denk gelen 2 milyon kilovat saat üretim hacmi bulunuyor. Robotla yaptığımız temizlik ile verimi yüzde 25'e varan oranlarda yükselttik" dedi.

Hem çevreci hem tasarruflu

GES'lerin kurulum alanlarında önceliği olası afetlerde kesintisiz enerji sağlanması için itfaiye teşkilatlarına verdiklerini anımsatan Beydağ, "Bu tesislerin amacı, kurulduğu yerleşkenin elektrik faturasını sıfırlamak. Yatırım sayesinde temiz enerji elde ediyoruz. Yılda bin tona eş değer karbon salımının önüne geçiyoruz. Aynı zamanda enerji maliyetlerini düşürüyoruz. 2025 yılı içerisinde 4 GES daha kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.