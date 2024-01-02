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İzmir'de 2023 yılında yapılan asayiş uygulamalarında 582 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 2023 yılında yapılan asayiş uygulamalarında 582 şüpheli tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2023 yılında gerçekleştirdikleri 28 ayrı asayiş uygulamasında toplamda 582 şüpheliyi tutukladı. Uygulamalar sonucunda ise 1037 ruhsatsız tabanca, 198 ruhsatsız pompalı tüfek, 175 kurusıkı tabanca, 10 bin 102 fişek, 69 kilo 885 gram sentetik uyuşturucu, 130 bin 871 uyuşturucu hap, 3 kilo 361 gram kokain, 189 kilo 7 gram eroin, 173 bin 756 paket kaçak sigara, 3 bin 61 litre kaçak içki, 367 çalıntı motosiklet ile 201 şase ve motor numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, uygulamalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 9 bin 853 kişi ile yoklama kaçağı 9 bin 448 kişi de yakalandı.

İzmir\'de 2023 yılında yapılan asayiş uygulamalarında 582 şüpheli tutuklandı
02.01.2024 - 15:35,
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İzmir'de 2023 yılında yapılan 28 ayrı asayiş uygulamasında yakalanan 582 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2023'te 28 ayrı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda 1037 ruhsatsız tabanca, 198 ruhsatsız pompalı tüfek, 175 kurusıkı tabanca, 10 bin 102 fişek, 69 kilo 885 gram sentetik uyuşturucu, 130 bin 871 uyuşturucu hap, 3 kilo 361 gram kokain, 189 kilo 7 gram eroin, 173 bin 756 paket kaçak sigara, 3 bin 61 litre kaçak içki, 367 çalıntı motosiklet ile 201 şase ve motor numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Uygulamalarda 3 bin 81 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 582'si tutuklandı.

Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 9 bin 853 kişi ile yoklama kaçağı 9 bin 448 kişi de yakalandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de 2023 yılında yapılan asayiş uygulamalarında 582 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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