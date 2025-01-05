İzmir'de 23 ve 13 Yıl Hapis Cezası Olan İki Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 23 ve 13 Yıl Hapis Cezası Olan İki Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir\'de 23 ve 13 Yıl Hapis Cezası Olan İki Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'de, çeşitli suçlardan ceza alan iki firari hükümlü motosikletli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlülerden biri uyuşturucu ve dolandırıcılıkla, diğeri ise yağma ve silahlı tehditten aranıyordu.

05.01.2025 11:39  Güncelleme: 11:41
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İZMİR'de çeşitli suçlardan haklarında biri 23 yıl 15 gün diğeri ise 13 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari iki hükümlü motosikletli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı ekipler, aranan şüphelilere yönelik dün çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmada, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak ve temin etmek', 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından aranan M.Ç.'yi yakaladı. M.Ç. hakkında bu suçlardan kesinleşmiş 23 yıl 15 gün hapis ve 2 bin 480 TL para cezası bulunduğu bildirildi.

Aynı gün yapılan denetimlerde 'yağma ve silahlı tehdit" suçlarından hakkında 13 yıl 11 ay kesilmiş hapis cezası ile aranan H.E.'de yakalandı.

Gözaltına alına iki firari hükümlü, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 23 ve 13 Yıl Hapis Cezası Olan İki Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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