İzmir\'de 23 ve 13 Yıl Hapis Cezası Olan İki Firari Hükümlü Yakalandı

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İZMİR'de çeşitli suçlardan haklarında biri 23 yıl 15 gün diğeri ise 13 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari iki hükümlü motosikletli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı ekipler, aranan şüphelilere yönelik dün çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmada, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak ve temin etmek', 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından aranan M.Ç.'yi yakaladı. M.Ç. hakkında bu suçlardan kesinleşmiş 23 yıl 15 gün hapis ve 2 bin 480 TL para cezası bulunduğu bildirildi.

Aynı gün yapılan denetimlerde 'yağma ve silahlı tehdit" suçlarından hakkında 13 yıl 11 ay kesilmiş hapis cezası ile aranan H.E.'de yakalandı.

Gözaltına alına iki firari hükümlü, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,