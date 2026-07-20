İzmir\'de 29 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde durdurulan bir otomobilde 29 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldığı aracı Bayraklı ilçesinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 29 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.D.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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