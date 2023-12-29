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İzmir'de 3,7 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi, 107 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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İzmir'de 3,7 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi, 107 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

İzmir'de yapılan denetimlerde, yaklaşan yılbaşı öncesi 302 iş yeri ve bazı alkollü eğlence mekanları arandı. Denetimlerde 3,7 ton etil alkol, 1344 şişe sahte içki, 8 litre içki aroması, 6 milyon 641 bin 890 doldurulmuş makaron, 2 milyon 520 bin 800 boş makaron, 6 bin 24 gümrük kaçağı puro, 2 bin 568 paket gümrük kaçağı sigara ve 1993 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Toplamda 107 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İzmir\'de 3,7 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi, 107 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
29.12.2023 - 16:13,  Güncelleme: 16:14
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İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde 3,7 ton etil alkol ele geçirildi, 107 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşan yılbaşı öncesi 302 iş yeri ile bazı alkollü eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.

İş yerlerindeki arama ve incelemelerde 3,7 ton etil alkol, 1344 şişe sahte içki, 8 litre içki aroması, 6 milyon 641 bin 890 doldurulmuş makaron, 2 milyon 520 bin 800 boş makaron, 6 bin 24 gümrük kaçağı puro, 2 bin 568 paket gümrük kaçağı sigara ve 1993 elektronik sigara cihazı ele geçirdi.

Ekiplerce 107 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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