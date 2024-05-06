İzmir'de 3 bin 380 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 3 bin 380 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

İzmir\'de 3 bin 380 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

İzmir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Bornova, Konak ve Ödemiş'te yapılan baskınlarda 3 bin 36 sikke, 339 tarihi eser, 2 antika toplu tabanca ve 3 antika kılıç ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı ve 1 şüpheli tutuklandı.

06.05.2024 10:21  Güncelleme: 10:22
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İzmir'de 3 bin 380 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek için yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından Bornova, Konak ve Ödemiş'te 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 36 sikke, 339 tarihi eser (ok ucu, ağırlık, obje, heykelcik), 2 antika toplu tabanca, 3 antika kılıç ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 3 bin 380 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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