İzmir'de kendisini "Mehdi" olarak tanıtarak "şifa" vaadiyle bir aileyi 3 milyon lira dolandırdığı ve ailedeki kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen kişinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, bir televizyon kanalında yayımlanan haberdeki iddialar üzerine başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, şüpheli Mehdi D'nin başka bir kişinin aracını "büyülü" olduğu iddiasıyla sattırdığı ve satış bedelini kendi hesabına aktarttığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, E.U. (38) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kendisini "Mehdi" olarak tanıtan bir kişinin, şifa vaadiyle bir aileyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı, ailedeki kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürülmüştü.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin çalışması sonucu habere konu kişinin Mehdi D. olduğu belirlenmiş, şüpheli Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalanmıştı.

Şüpheliyle hareket ederek banka hesaplarını kullandırdıkları belirlenen zanlının babası A.D, annesi M.D, kız kardeşi M.D. ve E.U. da gözaltına alınmıştı.