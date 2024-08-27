İzmir'de 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün Son Etabı Tamamlandı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kentteki en büyük sokak basketbolu organizasyonu 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün dördüncü ve son etabı, Karşıyaka Bostanlı sahilinde yapıldı. Büyük Final'e katılmaya hak kazanan takımlar; 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, 30-31 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalarla şampiyonluk için mücadele edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sporu kentin dört bir yanına yaymak amacıyla "Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz" sloganıyla düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'te son etap da tamamlandı.

Karşıyaka Bostanlı sahilindeki müsabakalara Genç Kızlar, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde 62 ekip katıldı. Böylece 20-21 Temmuz tarihlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda, 27-28 Temmuz tarihlerinde Buca Hasanağa Bahçesi'nde, 17-18 Ağustos'ta Göztepe sahilince düzenlenen etapların ardından Karşıyaka Göztepe etabı da sona erdi.

Şampiyon belli oluyor

Üst düzey rekabete sahne olan turnuvada büyük finale kalacak takımlar belirlendi. Turnuvanın büyük finali, 30-31 Ağustos'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda olacak.