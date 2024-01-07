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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Seferihisar açıklarında tespit edilen bir lastik bot içerisinde bulunan 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir\'in Seferihisar ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
07.01.2024 - 20:43,
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu hareketli lastik botun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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