İzmir'de 5 ilçede kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheliden 6'sına adli işlem yapıldı

İzmir'de 5 ilçede düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 6 kişiye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bayındır, Bornova, Karşıyaka, Konak ve Menderes ilçelerinde çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 12 bin 940 paket kaçak sigara, 40 bin 100 dolu makaron, 370 litre kaçak etil alkol, 50 içki yapımında kullanılan aroma, 8 sikke, Artemis heykeli ve 1 dedektör ele geçirildi.

Şüpheli 7 kişiden 1'i gözaltına alındı, 6'sı hakkında adli işlem yapıldı.