İzmir'de 50. Turizm Haftası Töreni - Son Dakika
İzmir'de 50. Turizm Haftası Töreni

İzmir\'de 50. Turizm Haftası Töreni
15.04.2026 14:46
İzmir'de turizm sezonu açıldı, Vali Elban doğal güzellikler ve turizm potansiyelini vurguladı.

İzmir'de 50. Turizm Haftası ve turizm sezonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Balçova Termal Otel'de gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, kentin doğal güzellikleri, tarihi, iklimi ve jeotermal potansiyeliyle çok yüksek bir turizm çeşitliliğine sahip olduğunu söyledi.

Kentin sağlık altyapısıyla ülkenin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Elban, turizm gelirleri noktasında ise henüz arzu edilen seviyeye ulaşılamadığını ifade etti.

Turizm hareketliliğinin yılın geneline yayılması gerektiğini belirten Elban, şunları kaydetti:

"Turizmimiz maalesef 1-2 antik şehrimizde daha uzun sezon ziyaretçilerin gelmesi dışında birkaç ayla sınırlı. Gastronomi açısından belki Türkiye'nin en önde geleni iliyiz. Özellikle 'fine dining' restoranları açısından Urla, Seferihisar ve Çeşme'nin bulunduğu yarımada artık Türkiye liginden kopmuş durumda. Yani dünyada çok haklı bir yere geldi. Bir turist bir şehre ne amaçla gelecekse onu bu şehirde bulabilir. Hangi amaçla gelirse gelsin hepsi var burada. Dolayısıyla artık bunları birbiriyle de ilişkilendirerek öyle ya da böyle bu şehirde 12 ay turizmin hareketliliğini sağlama mecburiyetimiz var. Eğer bunu sağlarsak o zaman şehrimiz bu potansiyellerinden hakkıyla yararlanıp turizmden ciddi gelir elde etmeye başlar."

Efeler Yolu projesine de değinen Elban, Bornova'dan başlayıp 513 kilometre boyunca devam eden güzergahın doğal ve tarihi bir zenginlik sunduğunu aktardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ise İzmir'in 102 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu, bu kapasiteyi artırmak için paydaşlarla çalıştıklarını bildirdi.

Kırsal turizmin önemine dikkati çeken Doğruer, "2025 yılında Urla Barbaros köyü dünyada en iyi turizm köyü seçildi. 17 Ekim'de ödülünü aldılar. İnşallah 2026'da da İzmir'de yeni bir turizm köyümüzü açıklarız. Ülkemizin 65 milyar dolar olan turizm gelirinden İzmir'in payının artması için 24 saat göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin sunuldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 50. Turizm Haftası Töreni - Son Dakika

