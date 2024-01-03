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İzmir'de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 51 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 42 düzensiz göçmen yakalandı. Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Urla ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 42 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir\'de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı
03.01.2024 - 21:35,
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İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botu Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 51 düzensiz göçmeni kurtardı.

Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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