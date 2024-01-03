İzmir\'de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botu Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 51 düzensiz göçmeni kurtardı.

Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.