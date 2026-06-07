İzmir'de Ceza İnfaz Personeli Günü Coşkusu - Son Dakika
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İzmir'de Ceza İnfaz Personeli Günü Coşkusu

07.06.2026 12:59
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İzmir'de 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

İzmir'de 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ilk kez kutlanan bu özel günün tüm teşkilata hayırlı olmasını diledi.

Ceza infaz kurumlarının yalnızca hükümlü ve tutukluların barındırıldığı yerler olmadığını belirten Yeldan, bu kurumların güvenlik, disiplin, eğitim, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğü önemli kamu hizmeti alanları olduğunu, hizmetlerin etkin ve başarılı şekilde yürütülmesindeki en büyük payın ceza infaz kurumu personeline ait olduğunu ifade etti.

İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda devam eden programda ceza infaz kurumlarının faaliyetleri ve çalışmalarını konu alan tanıtım filmi izlendi, üstün başarı gösteren ceza infaz kurumu personeline plaket verildi.

Ardından İzmir Adliyesi protokol alanında ceza infaz kurumlarında üretilen ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.

Programda şehit infaz ve koruma memurlar için mevlit okutuldu, aşure ikramında bulunuldu. Kurum bünyesinde oluşturulan meyve bahçesinin açılışı gerçekleştirilerek fidan dikimi yapıldı.

Şehit Cengiz Yiğit Mesleki Müdahale Eğitim Salonu ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında oluşturulan Genç Ofis de törenle açıldı.

Açılış programına AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Ceza İnfaz Personeli Günü Coşkusu - Son Dakika

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