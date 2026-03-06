İzmir'de 8 Bin 550 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
İzmir'de 8 Bin 550 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

06.03.2026 12:35
Kemalpaşa'da durdurulan kamyonette 8.550 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, 2 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu kamyonetin kasasındaki araç lastikleri arasına gizlenmiş 8 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin sevkiyat ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince yapılan çalışmayla, önceki gün, yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada kasasındaki araç lastikleri arasına gizlenmiş, piyasa değeri 3 milyon TL olduğu belirtilen toplam 8 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alına 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 8 Bin 550 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

