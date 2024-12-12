İzmir'de 8 Bin Kestane Fidanı Dağıtıldı

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İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen İzmir İli Kestane Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 8 bin 105 kestane fidanı dağıtıldı.

Ödemiş ilçesinde düzenlenen fidan dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, kentte kestane üretiminin artmasını ve zararlılara karşı dayanıklı fidanların yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Şahin, İzmir'in yıllık 20 bin ton civarındaki kestane üretimiyle ülke toplamının yüzde 32'sini gerçekleştirdiğini, Aydın'dan sonra ikinci sırada yer aldığını ifade ederek, 260 üreticiyle 4 bin 29 dekar alanda organik kestane üretimi yapıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından 8 bin 105 kestane fidanı dağıtıldı.