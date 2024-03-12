İzmir'in Çeşme ve Dikili açıklarında, 8'i çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi.
Ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Aynı bölgede Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen ve durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen de yakalanarak karaya çıkarıldı.
Dikili ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı'nın (MORAD-10) lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu belirlemesinin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 1'i çocuk 11 göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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