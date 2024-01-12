 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de 8 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 8 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapılan uygulama ve denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir kişinin, 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. M.Z, yakalanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

İzmir\'de 8 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
12.01.2024 - 07:21,
Abone Ol

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Bayraklı'da yaptıkları uygulama ve denetimlerde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama sorgusunda "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", " Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçlarından arandığı tespit edilen M.Z'nin hakkında 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

M.Z, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güvenlik, Yakalama, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 8 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı - Son Dakika


06:55
ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik karadan ve denizden saldırı düzenledi. Başkent Sana'da patlama sesleri duyuldu ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik karadan ve denizden saldırı düzenledi. Başkent Sana'da patlama sesleri duyuldu
00:36
Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti
00:19
ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı
23:55
Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi
23:42
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
23:11
New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09
Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:57
Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı

Son Dakika
06:55 ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik karadan ve denizden saldırı düzenledi. Başkent Sana'da patlama sesleri duyuldu
00:36 Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti
00:19 ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı
23:55 Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi
23:42 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
23:11 New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09 Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:57 Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı
22:29 Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 07:26:59. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 8 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement