İzmir'de 8 Yıl Sonra Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de 8 Yıl Sonra Tutuklama

11.06.2026 16:04
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Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde, olay yeri komiseri İ.K. tutuklandı, 26 şüpheli yakalandı.

İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan, olay döneminde olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan şüpheli tutuklandı.

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan ve Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan İ.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Olay döneminde olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan İ.K, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Böylece olayla ilgili haklarında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin tamamı yakalanıp tutuklanmış oldu.

Olay

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ayrıca şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T'nin (43) de bulunduğu 25 şüpheli yakalanıp tutuklanmış, hakkında gözaltı kararı olan son şüpheli İ.K. de 9 Haziran'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 8 Yıl Sonra Tutuklama - Son Dakika

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