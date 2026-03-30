İzmir'de 80 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
İzmir'de 80 Bin Sentetik Hap Ele Ge geçirildi

30.03.2026 18:01
Bayraklı'da düzenlenen operasyonda 80 bin 685 sentetik hap ile bir şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 80 bin 685 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, narkotik suçlara yönelik yürüttükleri fiziki takip sonucunda M.Y.Ç. (27) isimli şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Dün gerçekleştirilen operasyonda, 80 bin 685 sentetik hap ile uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen bin 100 tüp ve bin 100 tüp kapağı ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın il genelinde, ilçe bazında en yüksek yakalamalardan biri olduğu bildirildi. Gözaltına alınan M.Y.Ç., işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

