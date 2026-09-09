İzmir'de 9 Eylül kutlamaları 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı

ÇELENK TÖRENİ DÜZENLENDİ

İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yılı kutlamaları için düzenlenen program kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

KUTLAMALAR BAYRAK TÖRENİ İLE DEVAM ETTİ

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk bırakma töreninin ardından Konak Atatürk Meydanı'nda bayrak töreni gerçekleştirildi. Tarihi Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Törende süvari birliği temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Tören, Vali Elban'ın, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etmesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın da birlik komutanına plaket vermesiyle sona erdi.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA KUTLAMA TÖRENİ YAPILDI

İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yılı kutlamaları için düzenlenen program kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, milletvekilleri, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekilmesiyle başladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgrafı okundu.

'İZMİR, EMANETİNİ YERE DÜŞÜRMEDİ'

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir'in tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesidir. İlk kurşundan zafere, tam bağımsız Türkiye'ye uzanan o büyük mücadelenin adı İzmir'dir. İzmir, kurtuluşun şehridir. İzmir, kuruluşun şehridir. İzmir, Cumhuriyet'in şehridir. Bugün kurtuluşumuzun 104'üncü yılında yine yan yanayız. Yine meydanlardayız, bayraklarımız elimizde, aynı büyük gururu taşıyoruz" dedi. Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9 Eylül bir milletin, yıllarca süren acının, mücadelenin ve hasretin ardından kendi bayrağı altında, kendi vatanında yaşama iradesidir. Bizler, kurtuluşun 104'üncü yılında, aynı gökyüzünün altında, ay yıldızlı bayrağın altında o gururu hep birlikte taşıyor, o iradeyi hep birlikte yaşatıyoruz. Bugün özgürce bu meydanda buluşabiliyorsak, ay yıldızlı bayrağımızın altında yan yana durabiliyorsak, borcumuz var demektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarına borçluyuz. Bu borcu her 9 Eylül'de onları minnetle anarak taşıyoruz. Cumhuriyet'e sahip çıkarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda aklı, bilimi, millet iradesini ve bağımsızlığı savunarak taşıyoruz. Bir asırdan fazlası geçti. Bayraklarımız yine burada. İzmirliler, çocuklarımız yine burada. Atatürk sevgisi burada. Cumhuriyet burada. İzmir, emanetini yere düşürmedi."

Törende, 'Milli Vefa Pedalı Bisiklet Turu' kapsamında Anıtkabir'den alınan Türk bayrağı, İzmir Valisi Süleyman Elban'a teslim edildi. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando gösterisi gerçekleştirildi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kadir ÖZEN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,