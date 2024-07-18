İzmir'de 90 Dakika Ücretsiz Aktarma Sistemi Başlıyor - Son Dakika
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İzmir'de 90 Dakika Ücretsiz Aktarma Sistemi Başlıyor

İzmir'de toplu ulaşımda ilk binişten sonra 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sistem, 21 Temmuz Pazar'ı 22 Temmuz Pazartesi'ye bağlayan gece başlıyor.

18.07.2024 10:03
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(İZMİR)- İzmir'de ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına imkan tanıyan sistem, 21 Temmuz Pazar'ı 22 Temmuz Pazartesi'ye bağlayan gece başlıyor. İzmirliler, pazartesi gününden itibaren toplu ulaşım araçlarında ilk binişin ardından 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapabilecek.

İzmir'de toplu ulaşımda ilk binişten sonra 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sistem için geri sayım başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir İnovasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi, yeni sistemle ilgili hazırlıklarını tamamladı. 90 dakika içinde sadece ilk biniş ücretiyle defalarca aktarma yapılmasına olanak sağlayacak sistem, 21 Temmuz Pazar'ı 22 Temmuz Pazartesi'ye bağlayan gece başlayacak.

Üçüncü toplantıda kabul edildi

15 Mayıs ve 14 Haziran tarihlerinde düzenlenen UKOME toplantılarında sunulan teklif, merkezi idareye bağlı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin olumsuz oylarıyla reddedilmişti. Sisteme ilişkin teklif 10 Temmuz'da düzenlenen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bir kez daha gündeme geldi. Daha önce iki kez oy çokluğu ile reddedilmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın, "Vazgeçmek yok. İzmirliler 90 dakika hakkını istiyor. Kabul edilene kadar her UKOME toplantısına halkımızın bu talebini taşımaya devam edeceğiz" diyerek gündemde tuttuğu teklif, üçüncü toplantıda oybirliğiyle kabul edildi.

Tugay: Yaşamı kolaylaştıracak çalışmaları sürdüreceğiz

Kararı değerlendiren Başkan Tugay, "Seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha tutmanın gururunu yaşıyoruz. UKOME'den oybirliği ile çıkan kararın ardından çalışmalarımızı tamamladık ve uygulamayı 22 Temmuz Pazartesi gece yarısı itibariyle hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimize ekonomik anlamda katkı sağlayacak, şehrimizde yaşamı kolaylaştıracak çalışmaları sürdüreceğiz. 90 dakika ücretsiz aktarma İzmir'imize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 90 Dakika Ücretsiz Aktarma Sistemi Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 90 Dakika Ücretsiz Aktarma Sistemi Başlıyor - Son Dakika
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