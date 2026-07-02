İzmir'de Afetlere Karşı Dayanışma Ağı Güçleniyor - Son Dakika
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İzmir'de Afetlere Karşı Dayanışma Ağı Güçleniyor

02.07.2026 09:45  Güncelleme: 10:45
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı daha güçlü mücadele için sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Deprem ve orman yangınları gibi risklerin ele alındığı toplantıda, hızlı müdahale ve dayanışma vurgusu yapıldı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı daha güçlü ve koordineli bir mücadele için sivil toplum kuruluşlarıyla aynı masada buluştu. Depremden orman yangınlarına kadar birçok risk başlığının ele alındığı toplantıda, afet anında hızlı ve etkili müdahale için ortak çalışma vurgusunun yanı sıra dayanışmanın önemi öne çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, afetlere hazırlık çalışmalarını güçlendirmek ve kurumlar arası iş birliğini artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı düzenlendi. Kültürpark'taki Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen STK Koordinasyon ve Afet Dayanışma Ağı Toplantısında, afetlere dirençli bir kent oluşturmak için yürütülen çalışmalar ve iş birliği olanakları değerlendirildi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü Şenol Dereköy ile sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

"YOL HARİTALARININ HAZIRLANMASI ÖNEMLİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, olası afet ve acil durumlara yönelik yol haritalarının hazırlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının imkanlarını birleştirerek daha etkin ve sağlıklı sonuçlar elde edilmesi gerektiğini belirten Yıldır, afet anlarında karmaşık süreçlerin ortaya çıkabildiğine dikkati çekti. Yıldır, "Bu tür durumlarda örgütlenme ve planlama süreçlerini sürekli güncellemeliyiz. Yine iletişimin sağlıklı şekilde sağlanması da önemli. Bazı sivil toplum kuruluşlarının işi sadece iletişim sağlamak bile olabilir. Böyle durumlarda her konu çok önemli duruma geliyor. Basit, ayrıntı gibi gördüğümüz birtakım konular başka sorunlar haline dönüşebilir" diye konuştu.

İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ise afetlere hazırlık konusunda yapılacak çalışmaları değerlendirmenin önemli olduğunu söyledi. İzmir'i afetlere dirençli hale getirmek için çalıştıklarının altını çizen Ayatar, "Afetler veya acil durumları yaşadığımız zaman biliyoruz ki örgütlü yapılar da kurumlara destek vermek için seferber oluyor. Sizlerle farklı protokollerle iş birliği içerisindeyiz. İş birliğimiz bundan sonra da sürecek" diye konuştu.

AFET YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürü Ferdi Gölcük de yaptığı sunumda bütünleşik afet yönetimi vizyonu ile hareket ettiklerini söyledi. Deprem risk yönetimi kapsamında Deprem Master Planı hazırlıklarının sürdüğünü anımsatan Ferdi Gölcük, mikrobölgeleme, yapı envanteri ve tsunami gibi çalışmaların yürütüldüğünü aktardı. Gölcük, "Orman yangınları diğer şehirlere göre daha yüksek. Köylere tanker dağıttık ve bu tanker aracılığıyla olası yangınlara anında müdahale edilmesini sağladık. Sizin varlığınız bize güç veriyor" dedi.

Toplantıda, katılım sağlayan sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerileri alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Afetlere Karşı Dayanışma Ağı Güçleniyor - Son Dakika

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