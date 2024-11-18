İzmir'de Alacak Meselesi Dolayısıyla Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Alacak Meselesi Dolayısıyla Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

İzmir\'de Alacak Meselesi Dolayısıyla Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Kemalpaşa'da motosikletli bir kişi, alacak nedeniyle husumetli olduğu Uğur Demir'e silahlı saldırıda bulundu. Ağır yaralanan Demir hastaneye kaldırılırken, saldırgan E.B. tutuklandı.

18.11.2024 13:07  Güncelleme: 13:10
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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde alacak meselesinden husumetli olduğu E.B.'nin (25) silahlı saldırısına uğrayan Uğur Demir (32) ağır yaralandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, olayı ardından yakalanan E.B. tutuklandı.

Olay, 15 Kasım'da saat 09.00 sıralarında Kemalpaşa Çarşı merkezinde meydana geldi. Başında kask, motosikletle gelen E.B., aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ileri sürülen Uğur Demir'e yaklaşıp, belindeki tabancasını çekerek peş peşe ateşledi. Demir, el ve karnına isabet eden mermilerle yaralandı. Silah sesine koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, E.B.'nin yanındaki bir kişiyle motosikletine binip kaçtığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla E.B., Buca ilçesinde yakalandı. E.B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği, adliyede tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Alacak Meselesi Dolayısıyla Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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