İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Almanya ile Güçlü Bağları Daha da İleriye Taşımaya Kararlıyız - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Almanya ile Güçlü Bağları Daha da İleriye Taşımaya Kararlıyız

05.06.2026 09:55  Güncelleme: 11:05
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görev süresi dolan Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer ve yeni atanan Kathrin Misera-Lang onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı. Tugay, Türkiye-Almanya dostluğuna vurgu yaparak iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin İzmir Başkonsolosluğu görevini tamamlayan Ralf Schröer ve göreve yeni atanan Kathrin Misera-Lang adına düzenlenen resepsiyona katıldı. Türkiye ve Almanya arasındaki özel bağa dikkat çeken Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Görev süresini tamamlayan Almanya Federal Cumhuriyeti'nin İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer ve İzmir'e atanan yeni Başkonsolos Kathrin Misera-Lang adına İzmir Ticaret Odası'nda resepsiyon gerçekleştirildi. Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Romanya'nın İzmir Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Kostas ve İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, Fransa'nın İzmir Fahri Konsolosu Bernard Arkas, Güney Afrika'nın İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, diplomatik misyon temsilcileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

"İZMİR ÖZEL BİR YERE SAHİP OLACAKTIR"

Anlamlı ve duygusal bir akşam geçirdiklerini belirten Başkan Tugay, "Türkiye ile Almanya arasındaki köklü dostluk, ortak emek ve karşılıklı güven temelinde kuşaktan kuşağa aktarılan çok kıymetli ve özel bir bağdır. Bugün, hem bir veda hüznünü hem de yeni bir başlangıcın sevincini bir arada yaşıyoruz. Görev süresi boyunca derin diplomasi birikimini İzmir'e taşıyan, kentimizle ve kurumumuzla çok değerli bağlar kuran Başkonsolosumuz Ralf Schröer'e veda etmenin burukluğunu yaşıyoruz. Schröer; İzmir'e gösterdiğiniz samimi ilgi ve katkılar için şahsım, kurumum ve tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim. İnanıyorum ki İzmir, sizin ve ailenizin kalbinde her zaman çok özel bir yere sahip olacaktır. Schröer'in İzmir'i hiçbir zaman unutmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

İzmir'deki görevine yeni başlayan Başkonsolos Kathrin Misera-Lang'a "hoş geldiniz" dileğinde bulunan Başkan Tugay, "Türkiye deneyiminizle İzmir'e çok değerli katkılar sunacağınıza yürekten inanıyor; İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu. Bremen ile 30 yılı aşan kardeş kent bağı ve Frankfurt ile geliştirilen yeni iş birliği süreçlerinin, Almanya ile olan sarsılmaz ortaklığın en güzel göstergeleri olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, "Bu güçlü bağları her alanda daha da ileriye taşımaya kararlıyız" dedi.

"İZMİR'İ BİZİM İÇİN BİR YUVA HALİNE GETİRDİNİZ"

Başkonsolosluk görevini tamamlayan Ralf Schröer de "Değişim ve süreklilik diplomatik yaşamın iki değişmez unsurudur ancak değişimlerin yalnızca diplomatlar için değil eşleri ve çocukları için de olumlu deneyimler olması gerekir. Aksi halde dışarıdan çok cazip görünen bu yaşam, kısa sürede yorucu bir hal alabilir. Eşim ve ben, yaklaşık 40 yıllık diplomatik hayatımız boyunca 11 kez ülke değiştirdik. Yaklaşık 30 yılımızı yurt dışında geçirdik. Üç çocuğumuzu farklı ülkelerde büyüttük ve iki farklı eğitim sisteminde yetiştirdik. İzmir, bizim son görev yerimiz oldu. Haziran ayının sonunda emekli olacağım. Bir diplomat için son görev yeri, özel bir anlam taşır. Eşim ve ben son üç yıl boyunca İzmir'de kendimizi son derece mutlu ve huzurlu hissettik. Almanya'nın resmi temsilcileri olarak Türkiye'de, özellikle de İzmir'de her zaman sıcak karşılandık. Ancak bizi etkileyen yalnızca resmi misafirperverlik değildi. Gündelik yaşamda da Türkiye'nin samimiyetinden, sıcaklığından ve misafirperverlik kültüründen her defasında derinden etkilendik. İzmir ve Batı Anadolu, Akdeniz kültürünün ve Avrupa kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. İzmir'i bizim için bir yuva haline getirdiniz. Burada geçirdiğimiz yılların güzel anılarla dolmasına katkıda bulundunuz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"İZMİR'DE ÇALIŞACAĞIM İÇİN ÇOK SEVİNİYORUM"

Başkonsolos Kathrin Misera-Lang ise "Bu akşam burada olmaktan çok mutluyum. İzmir'de çalışacağım için çok seviniyorum. Çünkü 20 yıl önce eşimle birlikte Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği'nde görev yaptık ve bu görevde unutulmaz hatıralarımız var" sözlerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Almanya ile Güçlü Bağları Daha da İleriye Taşımaya Kararlıyız - Son Dakika

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