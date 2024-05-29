İzmir'de anne ve babasını öldüren kişi intihara teşebbüs etti - Son Dakika
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İzmir'de anne ve babasını öldüren kişi intihara teşebbüs etti

İzmir\'de anne ve babasını öldüren kişi intihara teşebbüs etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, anne ve babasını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. Olay sonucunda anne ve baba yaşamını yitirirken, saldırganın hayati tehlikesi devam ediyor. Aile fertleri, olayın uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle çıkan bir tartışma sonucunda gerçekleştiğini iddia etti. Cenazelerin otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği belirtildi.

29.05.2024 12:38
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İzmir'in Torbalı ilçesinde anne ve babasını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi 4508 Sokak'taki evine gelen K.Y, annesi Sevilay Y. ve babası Hikmet Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y, tabancayla anne ve babasına ateş etti, daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sevilay Y. ile Hikmet Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan K.Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"Allah bütün gençlerimizi bu beladan kurtarsın"

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Sevilay Y'nin cenazesini almak için bekleyen ağabeyi Emin Yıldız (55), gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeninin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, tartışmanın uyuşturucu almak için ailesinden para istemesinden kaynaklandığını savundu.

K.Y'yi tedavi görmesi için bir süredir ikna etmeye çalıştıklarını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Allah bütün gençlerimizi bu beladan kurtarsın. Hap kullandığını biliyoruz. Annesi oğlundan şiddet gördüğü için 2-3 defa emniyete şikayet etti. Ceza aldı. Denetimli serbestlikten yararlanıyordu. Olay anında evde 3 kişilermiş. Önce babasıyla tartışmış, sonra annesiyle. Ardından ikisini vurup kendisine ateş ediyor."

Aileleri uyuşturucu sorununa karşı uyaran Yılmaz, "Anne babaların çocuklarına sahip çıkmasını istiyorum. Başıboş bırakmasınlar, her şeyini takip etsinler. En büyük sorumluluk anne ve babada." dedi.

Çiftin cenazelerinin otopsinin ardından Torbalı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Torbalı, Otopsi, İzmir, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de anne ve babasını öldüren kişi intihara teşebbüs etti - Son Dakika

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