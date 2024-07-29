İzmir'de Aranan 4 Firari Hükümlü Yakalandı

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İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, asayiş uygulamasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde G.Y'nin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 65 yıl 4 ay, T.Ç'nin "tasarlayarak öldürme", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "mala zarar verme" suçundan 20 yıl, İ.T'nin "dolandırıcılık ve çekle karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 63 yıl 1 ay, A.A'nın "kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet olma" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.